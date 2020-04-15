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Dikimevi'ne Yaya Dezenfektan Tüneli

Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:48
Dikimevi'ne Yaya Dezenfektan Tüneli
Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.

Geçtiğimiz haftalarda hem araçlar hem de vatandaşlar için dezenfekte tünelini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu. Sabah 08.00'de hizmet vermeye başlayan Yaya Dezenfektan Tünelini kullanan vatandaşlar kıyafetlerini dezenfekte ederek mesaiye başlıyor. Tünele girmeden önce ellerini dezenfekte eden ve Mamak Belediyesinin verdiği ücretsiz maskeleri takan vatandaşların kıyafetleri saniyeler içinde virüsten arındırılıyor. Sensörler sayesinde otomatik devreye giren tünelde, 3 noktadan, 360 derecelik açıyla insan sağlığına zararı olmayan solüsyon buharı püskürtülüyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, sırayla tünele girebiliyor.

"Evde kalın, gerisini biz hallederiz"

Sağlığın kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Virüs ve bakterileri inaktif yani zararsız, işlevsiz hale getirirken insan sağlığına hiç bir yan etkisi olmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın 'Covid-19' virüsünden korunması Sağlık Bakanlığımızın belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlı. Korona virüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sevgili Güzel Mamaklılar; siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Sabah, Mamak, Güncel
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