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Dikiz aynasında sakal tıraşı oldu

Kahramanmaraş'ta dikiz aynasında sakal tıraşı olan vatandaşın bu davranışı, meraklı bakışların hedefi oldu.

26.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:17Dikiz aynasında sakal tıraşı oldu
'ta dikiz aynasında sakal tıraşı olan vatandaşın bu davranışı, meraklı bakışların hedefi oldu.

ilçesi eski Demirciler Çarşısı üzerinde park halindeki otomobilin dikiz aynasında sakal tıraşı olan genç adamı gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi. İsmi öğrenilemeyen ve acelesi olduğu her halinden belli olan genç adam çevresine aldırmadan sakal tıraşı oldu. Sakal tıraşını park halindeki otomobilin dikiz aynasında diz çökerek tamamlayan şahıs işi bittikten sonra ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: İHA

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