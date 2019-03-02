Kaynak: AA

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu illerden Erzurum'da, havaların ısınması üzerine çatılarda eriyen metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ve kar kütleleri kaldırımlarda ve sokaklardaki vatandaşların korkulu rüyası oluyor.Yaklaşık 6 ay boyunca kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, süs havuzları, çeşmeler ve su birikintilerinin donmasının yanında çatılarda da metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşuyor.Çatılardaki karın donarak buz kütlesine dönüştüğü kentte, vatandaşlar ve esnaf zaman zaman düşüp insanlara ve araçlara zarar veren buz sarkıt ve kütlelerini kürek ya da pencerelerinden uzattıkları sopalarla vurarak kırıyor.Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerinin de merdiven aracı ile çıktıkları çatılardaki buz sarkıtları ve kar kütlelerini temizlediği şehirde tüm önlemlere rağmen çatılardan düşen buz ve kar kütleleri sokaklardan, kaldırımlardan geçen vatandaşlar ile araçlar için tehlike oluşturuyor.Bu nedenle esnaflar iş yerlerinin camlarına, binaların duvarlarına da ya ağaçlara "Dikkat çatıdan buz düşebilir" yazılı afişler asarak, vatandaşları uyarmaya çalışıyor.İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf olan Adnan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da 5-6 ay kış mevsiminin yaşandığını ve kış şartlarının da ağır olduğunu söyledi.Kentte birkaç gündür de yoğun kar yağışı görüldüğünü ve bugün güneşli bir havanın olduğunu anımsatan Atalay, "Kar yağışının ve soğuk havanını etkisiyle bina çatılarında korkunç şekilde buz sarkıtları var. Buz sarkıtlarını belediyeye bildirdik ama henüz gelmediler. Bina çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu." dedi."Buz sarkıtları çok büyük hayati tehlike arz ediyor"Atalay esnaf olarak buz sarkıtlarının vatandaşlara zarar vermemesi için önlem aldığını belirterek, şunları aktardı:"Buz sarkıtlarının vatandaşlara zarar vermemesi için dükkanımızın önündeki ağaçlara uyarıcı metinlerin bulunduğu kağıtlar astık. Bu yazılara rağmen insanlarımız görmüyor ve yine çatıların altından geçmeye devam ediyor. Buz sarkıtları çok büyük hayati tehlike arz ediyor. Yetkililerden bu konuda biraz daha hassasiyet istiyoruz. Erzurum'da zor şartlar altında kışı geçirmeye çalışıyoruz."Vatandaşlardan Murat Öngel ise buz sarkıtlarının havaların ısınması ve rüzgarın etkisiyle koparak düştüğünü ifade ederek, sokaklardaki kaldırımlardaki vatandaşlar ile araçların zarar görmemesi için çatılardaki buz sarkıtlarını önlem alıp kontrollü şekilde kırdıklarını söyledi.