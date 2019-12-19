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Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Ekonomi kanalı EKOTÜRK'ün 2020 yaklaşırken yaptığı iklim çağrısı dikkat çekti. Kanal 2019'un son haftası boyunca küresel iklim değişikliğini ve ekonomiye etkilerini gündeme taşıyacak.

19.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:38

'Yıl başında artık kardan değil kumdan adamlar yapmak zorunda kalacağımız günler yaklaşıyor' diyerek küresel iklim değişikliğine dikkat çeken EKOTÜRK, yeni yıla özel bir iklim kampanyası ile giriyor. Kampanyayı ekrandan ve sosyal medya hesaplarından duyuran kanal, 2019 yılının son haftası boyunca 'artık ciddi ciddi havadan sudan konuşma zamanı' sloganı ile alanında uzman isimlerle küresel iklim değişikliğini ve ekonomiye etkilerini gündeme taşıyacak.

DİKKAT ÇEKİCİ BAŞLIKLARA YANIT ARANACAK

Kanaldan alınan bilgiye göre Mikdat Kadıoğlu, Ömer Madra, Levent Kurnaz, Ahmet Atıl Aşıcı, Akgün İlhan, Levent Şaylan ve Hüseyin Toros gibi isimler susuzluk tehlikesinden yenilenebilir enerjiye, tarımdan hava kirliliğine dünyayı tehdit eden pek çok önemli konuyu hafta boyunca canlı yayında değerlendirecek. Ahu Orakçıoğlu'nun moderatörlüğünde yapılacak yayınlarda "Susuz yaşamaya hazır mıyız?", "Yenilenebilir enerji petrolü yenebilir mi?", "Neden kar yağmıyor?", "Tarım yok olunca ne yiyeceğiz?", "Son buzul eriyince ne olacak?" gibi dikkat çekici başlıklara yanıt aranacak.

Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Ekonomi, Güncel


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