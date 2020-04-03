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Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor

Metropoll Araştırma şirketi koronavirüs salgına ilişkin detaylı saha araştırması yaptı. Araştırmaya göre; Türk halkı, yüzde 93 ile en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor. Medya ve iş dünyasına olan güven ise yüzde 35'te kaldı.

03.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:24

Dünyada vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ölü sayısının ise 50 binin üzerine çıktığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili Metropoll Araştırma Şirketi,Mart ayını kapsayan "Türkiye'nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye, yüzde 93 ile en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor. Halkın, yüzde 88'i ise bilim insanlarına güvendiğini ifade etti.

Şirket, iki rakamın açıkladıktan sonra, "Belki de içinde bulunduğumuz konjonktür, bilimin insan hayatındaki öneminin anlasşılmasını sağlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

MEDYA VE İŞ DÜNYASINA GÜVEN YÜZDE 35

Ordu mensuplarına yüzde 84'lük bir destegiin olduğu belirtilen araştırmaya göre haber medyası ve is¸ adamlarına olan güven yüzde 35'lerde gözlendi. Toplumun yüzde 57'si ise dini liderlere güvendiğini ifade etti.

"EKONOMİK AÇIDAN YÜZDE 6'LIK MUTLU AZINLIK"

Salgının ekonomik etkilerini de katılımcılara soran Metropoll "Yüzde 73'üne göre, koronavirüs salgını kendilerini ekonomik bakımdan olumsuz biçimde etkiledi. Yüzde 21'lik bir kesim, salgın nedeniyle yas¸ananların ekonomik durumlarını olumlu veya olumsuz biçimde etkilemediğini dile getiriyor. Öte yandan, ekonomik açıdan olumlu biçimde etkilenen yaklaşık yüzde 6'lık bir 'mutlu azınlık' da var" verisini paylaştı.

"YURT DIŞINDNA GELENLERE GEÇ KARANTİNA UYGULANDI"

Koronavirüsün yayılımın ardından birçok ülke yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uyguladı. "Yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamakta geç kalınıp kalınmadığı tartışma konusu oldu" denilen Metropoll değerlendirmesinde "Kamuoyunun bu konu ile ilgili düşüncelerini aldığımızda, yüzde 61'lik kesim hükümetin yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması kararında geç kaldığını düşünmetedir" açıklaması yapıldı.

"2020 YILINDAN MEMNUN MUSUNUZ?"

Türkiye genelinde pesimizmin arttığını ve gelecek kaygısının yükseldiği ifade edilen Metropoll araştırmasında "Bir önceki yıla göre, 2020 yılında hayat memnuniyetiniz nasıl değişecek?' şeklindeki soruya olumsuz yanıt verilmesi şaşırtıcı değil. 'Memnuniyetim artacak' diyebilen yüzde 11'lik bir azınlık ise, 'Korona Kriz'in yarattığı ağırlığa rağmen hala mevcut" denildi.

"SALGINDAN KORKUYOR MUSUNUZ?"

Şirket, "Koronavirüs salgınından korkuyor musunuz?" sorusuna da yanıt aradı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin 63,3'ü Koronavirüs'ten korktuğunu söyledi.

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Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Etiketler: Güncel

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Koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor

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