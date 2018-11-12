Dikkat Kar Geliyor !

Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşüyor. Hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nin Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kar yağışı bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterirken, İstanbul'da sağanak bekleniyor. Kar yağışı hafta sonuna doğru batı illerinin de kapısını çalacak. Bolu olmak üzere Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Çankırı da beyaz örtü ile buluşacak.<br><br>(İHA)