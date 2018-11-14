Dikkat! Magnezyum Eksikliği Vücudu Zorluyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:27



14 Kasım 2018 Çarşamba 22:27

Magnezyum vücudumuzda 300'den fazla kimyasal reaksiyonun oluşmasından sorumlu bir mineraldir. Doğru beslenmeme, diyabet, asitli içecekler, aşırı şeker alımı, fazla alkol kullanımı ve özellikle günümüzde yediğimiz besinlerdeki magnezyum oranındaki düşüş bu eksikliğe neden oluyor. Magnezyum eksikliğinin bir diğer nedeni de insanların beslenme şekillerini değiştiriyor olmaları. İnsanlar artık fasulye, balık, ceviz vb. gibi besleyici ürünler daha az tüketiyorlar. Peki sizde de bu eksiklik var mı? Şimdi hep beraber magnezyum eksikliğinin belirtilerine göz atalım.