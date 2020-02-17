Haberler » Güncel » Dikkat 'Müzik' çıkabilir! - Haber

Dikkat 'Müzik' çıkabilir!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü renkli bir projeyi hayata geçirdi.

17.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:13Dikkat 'Müzik' çıkabilir!

Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sanatçıları, müziği şehrin her yerine taşıyor.

Vatandaşın şaşkın bakışları arasında kentin işlek cadde ve mekânlarında unutulmaz ezgilerin melodileri yükselirken 'Dikkat Müzik Çıkabilir'sloganıyla gerçekleştirilen proje renkli görüntülere sahne oluyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Bandosu 'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir kitapçıda ve Eker Meydanı'nda halka buluştu. Hareketli şarkılarla alanı dolduranlara müzik ziyafeti çeken bando,kitapseverlere de uzun süre hatıralarında kalacak bir sürpriz yaptı. Vatandaşlar,bu renkli anıyı ölümsüzleştirmek için bando takımı ile bol bol fotoğraf çektirirken, bazıları da mini dinletiyi kameralarıyla görüntüledi. Renkli etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımına Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de eşlik etti.Müziği sokağa indiren ve Bursalılara da hoş bir sürpriz yaşatan proje daha da yaygınlaştırılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçı ve müzisyenleri şehrin en işlek caddelerinde, tarihi mekânlarında, buluşma noktalarında, alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler, okul ve hastanelerde unutulmaz ezgilerin renkli melodileri ile vatandaşı selamlayacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
17.02.2020 14:24:20