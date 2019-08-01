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"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

Edirne'de, İçişleri Bakanlığınca uygulanan kampanyaya katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

01.08.2019 09:08
Edirne'de, İçişleri Bakanlığınca uygulanan kampanyaya katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklara yönelik trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" Projesi uygulandı.
Projenin devamı olarak "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" Kampanyası düzenlendi.
Edirne Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle kampanyaya katılan öğrenciler Berk Batur Irmak ve Mehmet Çınar Küçükoğlu'na katılım belgeleri verildi.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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