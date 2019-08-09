"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

Elazığ
'da, dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.
Elazığ Valiliği toplandı salonunda düzenlenen ödül töreninde, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" kampanyasına katılarak başarı gösteren öğrencilere Elazığ Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu tarafından bisiklet verildi.
Hayata geçirilen proje ile trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.