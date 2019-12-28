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"Dikkat testleri eğitimi" projesinin sözleşmesi imzalandı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dikkat Testleri Eğitimi" projesinin sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.

28.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:35
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dikkat Testleri Eğitimi" projesinin sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde ve proje ortağı Çorlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan 24 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenine 2 ayrı grup halinde toplam 14 saatlik test eğitimi verilecek.

Eğitim sonunda öğretmenler odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işlemleme hızı, görsel mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı, mekansal ihmal, kısıtlı kapasite sistemleri (kısa-süreli bellek), işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede dikkat konularında yetkin hale gelmiş olacak. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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