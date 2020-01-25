Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu

Akçakale 'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.

OBÜSLER ATEŞ ALTINA ALDI, SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.