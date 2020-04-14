Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dikkatler Palandöken'de toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, Palandöken Belediyesi'nin Korona virüs ile yürüttüğü mücadeleyi sosyal medya hesabına taşıyarak tüm belediyelere örnek gösterdi.

14.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:27
Dikkatler Palandöken'de toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, Palandöken Belediyesi'nin Korona virüs ile yürüttüğü mücadeleyi sosyal medya hesabına taşıyarak tüm belediyelere örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur Palandöken'i örnek gösterdi

Palandöken Belediyesi Korona virüs ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarla örnek gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Palandöken Belediyesi'nin kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi üzerinden yürüttüğü hizmeti sosyal medya hesabından paylaşarak tüm belediyelere örnek gösterdi. Cesur, "Tüm belediyelere örnek olacak bir hizmet, örnek olacak bir yaklaşım. Palandöken Belediyesi'ne ve Başkan Muhammet Sunar'a teşekkürler, tebrikler." ifadeleriyle PALTİM'in çalışmalarını tüm belediyelere örnek gösterdi.

Ulusal arenada boy gösteren gazeteciler PALTİM'i paylaştı

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Erem Şentürk de PALTİM'in yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabına taşıyan isim oldu. Şentürk, "#Sizevdekalın diyorlar ve 60 üzeri insanların ihtiyaçlarını kapılarına götürüyorlar. Allah razı olsun Muhammet Sunar Başkanım" ifadeleriyle verilen hizmetin ehemmiyeti ve oluşturduğu memnuniyete dikkat çekti.

Palandöken, Başkent'e örnek gösterildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi, ANKASAM ABD ve Güvenlik danışmanı Kadir Ertaç Çelik de Palandöken Belediyesinin süreçte verdiği hizmetleri sosyal medya hesabına taşıyan isimlerden oldu. Çelik, "Erzurum Palandöken Belediyesi evlere ücretsiz bir şekilde dezenfektan gönderiyor. Aynı uygulamayı diğer belediyelerden de bekliyoruz." kaydıyla belediyenin yaptığı hizmeti paylaştı.

Ceyhan'dan Palandöken'e övgü

Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Hakan Uçaral da Palandöken Belediyesince yürütülen hizmetlere dikkat çeker paylaşımda bulundu. Uçaral paylaşımında, "60 yaş ve üstündeki vatandaşlarının ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren Erzurum/Palandöken, Hatay/Kırıkhan ve Burdur/Gölhisar Belediyeleri diğer şehirlere namzet olmaya aday; tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Palandökenliler duacı

Palandöken ilçesinde ikamet eden vatandaşlar da belediyenin süreçte verdiği hizmetlerin takdire şayan olduğunun altını çizen yorumlarıyla Başkan ve personelinin moral ve motivasyonunu yükseltiyorlar. Vatandaşlar, PALTİM, Temizlik, Dezenfekte ve zabıta ekiplerinin ilçenin her noktasında boy gösterdiğini, dara düşen vatandaşın yanında yer aldığını belirtir yorum ve mesajlarla memnuniyetlerini dile getiriyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, İsmail Cesur, Palandöken, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Haberler ›› Güncel ››Dikkatler Palandöken'de toplandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Yurt dışından yurda getirilen 248 kişi, 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile karşılandı - Haber 17:06: Van'da 'İnfaz Kanunu'yla bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor - Haber 17:06: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 17:06: İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle... - Haber 17:06: Afyonkarahisar'da elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler