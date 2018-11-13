Dikkatli Olalım

Bugün ne yapılabilir ' Bugün akşam saatlerine kadar (18: 45) Oğlak burcunun son derecelerinde kalan Ay daha yorucu ve duygusal açıdan zorlayabilecek temalara işaret ediyor. Ay duygusal atmosfer ve kendimizi nasıl hissettiğimizle yakından ilgilidir. Bugün geçmişten kaynaklanan konular ve kısıtlamalar yıpratıcı olabilir. Duygusal alanda, evde ve ailevi konular içinde daha pozitif olmaya gayret etmeliyiz. Nelerden kaçınmalı ' Öğleden sonra psikolojimizi zorlayan sıkışıklıklar mümkün. Bu saatlerde duygusal açıdan bir şeyi geride bırakmak durumundayız. Bugün zorunlu bir yenilenme teması var. Artık anlamı kalmayan, tükenmiş olan şeyleri geride bırakacağız. Neyse ki akşam saatlerinde her şey daha olumlu bir yön kazanmaya başlıyor olacak.