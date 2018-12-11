Diktikleri Atkı ve Berelerle Köy Okulunun Öğrencilerini Isıttılar

11 Aralık 2018 Salı 16:11



11 Aralık 2018 Salı 16:11

Batman'ın Beşiri ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okulu öğrencileri üşümesin diye sosyal sorumluluk projesi kapsamında atkı ve bere dikti.Beşiri'de Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünde eğitim gören 12 kız öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "küçükler üşümesin" sloganıyla çalışma başlattı.Harçlıkları ile aldıkları kumaşlarla atkı ve bere diken öğrenciler, bunları ilçeye bağlı Tepecik Köyü İlkokulunda okuyan 14 öğrenciye hediye etti.Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Merve Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin hem atkı ve bere dikmeyi öğrendiğini hem de sosyal sorumluluk bilincinin geliştiğini söyledi.Kurt, proje kapsamında öğrencilerin harçlıkları ile aldıkları kumaşlardan diktikleri atkı ve bereler sayesinde köy okulunun öğrencilerinin artık üşümeyeceğini belirtti.Öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Nazlıcan Öztekin de atkı ve bere hediye ettikleri öğrencilerinin yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.Öztekin, "Havaların soğumasıyla köy okulundaki çocuklar üşümesin diye bu projeyi gerçekleştirdik. O çocukların bu gibi ihtiyaçlarını alma imkanı olmayabilir düşüncesiyle yola çıktık ve kendi imkanlarımızla atkı ve bere yaptık." diye konuştu.Öğrenci İlayda Üneşi ise "Yaptığımız atkı ve bereleri çocuklara teslim ettik, bizler de onlar kadar mutluyuz." dedi.Atkı ve bere hediye edilen öğrenciler de çalışmayı gerçekleştirenlere teşekkür etti.