Dil Kursuna Gürcistan'dan Ziyaretçi Var

Gürcistan'dan gelen heyet, Türkiye'de Halk Eğitim merkezinde açılan Gürcüce dil kursu olarak ilk olma özelliğine sahip Gürcüce Dil kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle görüştüler.

Tiflis Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Rozeta Guceciani, Gürcistan Milli Kütüphane Müdür Yardımcısı Mirian Hoşitaşşivuli ve İş adamı Şemsettin İyem'den oluşan gürcü heyet Halk Eğitim Merkezindeki Gürcüce Dil Kursuna giderek Öğretmen Abdullah Tataroğlu'ndanDil kursu ile ilgili bilgi aldılar.

Türkiye'de gürcü asıllı vatandaşları için Gürcüce Dil Kursu'nun açılmasından dolayı memnu olduklarını ifade eden Tiflis Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Rozeta Guceciani, " Gürcistan çok güçlü bir devlet olmayabilir, ama Türkiye'de kendi dilini öğrenmek isteyen gürcü asıllı vatandaşların varlığı ve onların dilimize karşı olan sevgisi ve ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu Dil kursunu gördükten sonra çok duygulandım ve gururlandım. Özveri ile bu kursa katılan kursiyerleri ve öğretmenlerini yürekten kutluyorum" dedi.

Heyetin Gürcüce Dil kursunu ziyaret ettiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kurs öğretmeni Abdullah Tataroğlu,"Gürcüce dil kursumuzda Gürcüce alfabesini öğrenip yazmayı ve okumayı amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda kursiyerlerimiz yoğun çalışma ve çaba içerisindeler. Bu anlamlı ziyaret bizi ve kursiyerlerimizi son derece mutlu etmiştir. Dedi.