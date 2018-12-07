Dil Sınavlarında Kafa Karıştıran Denklik

Barındırdıkları çeşitli değişiklikler sebebiyle de akıllarda "bu sınavların birbirleriyle denklikleri var mı?" gibi sorular meydana geliyor. Özellikle ÖSYM'ye göre eşdeğer olan YDS ile TOEFL ya da PTE sınavlarının eşdeğer olup olmadığı konusu adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Adayların bu sorusuna açıklık getirmek üzerine çalışmalarını sürdüren yabancı dil sınavı uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz; bu sınavların aynı becerileri ölçmediğinin ve dolayısıyla eşdeğer olamayacaklarının altını çiziyor.

ULUSAL DİL SINAVLARI TEK BİR BECERİYİ ÖLÇÜYOR

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma olarak belirlenen bu dört temel beceri düşünüldüğünde YDS, YÖKDİL, TIPDİL gibi ulusal sınavlar sadece okuma becerisini ölçüyor. Bir ana beceri olarak değerlendirdiğimiz okuma becerisi altında çeviri, dil bilgisi ve kelime bilgisi test ediliyor; ancak diğer önemli beceriler ölçülmüyor. Adaylar, "Sınav neyi ölçüyorsa ben de o beceriye yönelik kendimi geliştiririm" düşüncesiyle dinleme, konuşma ve yazma becerilerine doğrudan çalışmadıklarından dil gelişiminde bütünsel olarak ilerleyemiyor. YDS, YÖKDİL, TIPDİL gibi ulusal sınavlara hazırlanan adaylar, "okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapabilme, analitik düşünme, çeviri, dil bilgisi ve kelime" odaklı bir çalışma sürecine giriyor. TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlar ise dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin tümünü ölçtüğü için oldukça iyi bir altyapı ve ciddi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Modadil Akademisi kurucuları ve YDS Uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz: "Biz aynı becerileri ölçmeyen sınavların eşdeğer olabileceğini asla düşünmüyoruz. Sadece okuma, çeviri, kelime ve dilbilgisi becerilerini ölçen YDS ile okuma, konuşma, yazma, dinleme becerilerinin tümünü ölçen TOEFL IBT ya da PTE sınavlarının eşdeğer olması bizce doğru ve mümkün değil. ÖSYM'ye göre YDS'den 90 alan bir adayın, TOEFL'dan aldığı 108 ve PTE'den aldığı 84 puan birbiriyle eşdeğer; ancak YDS'den 90 alan bu adayın dinleme, konuşma ve yazma becerileri hiçbir şekilde ölçülmediği için bu mantık kesinlikle yanlış. YDS'den yüksek notlar alıp konuşamayan, yazamayan, dinlediğini tam olarak anlayamayan birçok aday var. Bu adayları, TOEFL'a hazırlanan ve 108 alan bir aday ile kıyasladığınızda iki aday arasında konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde ciddi farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Kısaca TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlar kendi içinde eşdeğerlik gösterebilir; ancak bu sınavların YDS, YÖKDİL ve TIPDİL ile kıyaslanması doğru değil." ifadelerini kullandılar.