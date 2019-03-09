Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu'dan Ayrıldı Haberlerini Tek Kelime İle Yalanladı

Geçtiğimiz Ocak ayında yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun ayrıldığı iddia edilmişti. "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile ayrıldıkları iddialarını yalanladı.

SON NOKTAYI KOYDU

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam Arnavutköy'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Dilan Çiçek Deniz, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

HABERLERİ "YANLIŞ" DİYEREK YALANLADI

Güzel oyuncu, sevgilisi Birkan Sokullu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri "Yanlış" diyerek yalanladı.