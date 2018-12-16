Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı taytlı fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

"FLAMİNGO GİBİSİN"

Instagram hesabında taytlı fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini adeta büyüledi. Dilan Çicek Deniz'in fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Deniz'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Deniz'in bir takipçisi paylaşıma, "Oldukça zarif ve güzelsin. flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu da flamingo akımımı." yorumunu yaptı.

Çiçek Deniz'den Hayran Bırakan Flamingo Pozu!">

"GÜZELLİĞİNİZE DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Instagram hesabından mini etekli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hayran bırakmıştı.Deniz'in takipçileri beğenileriyle ve yorumlarıyla paylaşıma hayran kaldıklarını ifade etmişti. Deniz'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Diyecek bir şey bulamıyorum çok güzelsiniz." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Bu estetik güzeli olan kız değil mi?" yorumunu yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'den Hayran Bırakan Flamingo Pozu!">

Çiçek Deniz'den Hayran Bırakan Flamingo Pozu!">