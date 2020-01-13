Dilan Çıtak babasının şarkılarını coverlayacak

İbrahim Tatlıses'in Kalben ile polemik yaşadığı 'Haydi Söyle' şarkısını sahnede söyleyen Çıtak , babasının 10 efsane şarkısını coverlayacağının müjdesini verdi.Performansıyla büyük alkış alan Çıtak, Gökçe Türk'ü yine sahneye çağırdığında ise doğum günü şarkısı çalmaya başladı ve sahneye pasta geldi. Sürpriz kutlama karşısında duygulanan Gökçe Türk, pastasının mumlarını üfleyip dilek tutuktan sonra konserine devam etti.

KIR DÜĞÜNÜ İSTİYORUM

Konserin ikinci bölümünde çıkan dansöz ise geceyi renklendirdi. İzleyenlerin kanını kaynatan şov sırasında Levent Dörter'i gizliden kıskanan Çıtak, dansözü nişanlısının yanına adeta göndermedi. Çıkışta evlilik sorularına Çıtak, "Eylül'de evlenmeyi düşünüyoruz. Her genç kızın rüyası olduğu gibi bende kır düğünü istiyorum" diye konuştu.