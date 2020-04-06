Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.
06.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:25
Sevgilisi Levent Dörter'in ardından kendisi de koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. O açıklamada, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Güncel