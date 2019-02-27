Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, ölen köpeği Marcus'u evinin bahçesine gömdü.

"SEN GİTTİN AMA BEN SENİ BIRAKMAM"

Dilan Çıtak Tatlıses, köpeği Marcu'un ölüm haberini sosyal medyadan "Canımı kaybettim" sözleriyle duyurmuştu. Köpeğinden ayrılmak istemeyen Çıtak, Marcus'u evinin bahçesine gömdü. Genç şarkıcı duygularını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum benim evimizin en güzel köşesi senin burası da zaten hep evindi. Yine evindesin korkmana gerek yok. Sen yine hiç yalnız değilsin minik bebeğim. Sen gittin ama ben seni bırakmadım, dibimden yine ayırmadım. Bak her zamanki gibi kuyruğumdasın. Sana demiştim seni bırakmam diye. Şimdi bana tekrar koşacağın yüzümü öpeceğin gözyaşlarımı yalayacağın ,uyurken başımda bekleyeceğin ve ben nereye sen oraya olacağın günleri bekliyorum artık umudum bu... Seni bekliyorum tontişim benim." ifadelerini kullandı.