27 Şubat 2019, 21:18
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Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, köpeği için duyusal bir mesaj yayınlayarak, ölen köpeğini evinin bahçesine gömdü. Çıtak köpeği için yaptığı paylaşımda, "Canımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, ölen köpeği Marcus'u evinin bahçesine gömdü.

"SEN GİTTİN AMA BEN SENİ BIRAKMAM"

Dilan Çıtak Tatlıses, köpeği Marcu'un ölüm haberini sosyal medyadan "Canımı kaybettim" sözleriyle duyurmuştu. Köpeğinden ayrılmak istemeyen Çıtak, Marcus'u evinin bahçesine gömdü. Genç şarkıcı duygularını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum benim evimizin en güzel köşesi senin burası da zaten hep evindi. Yine evindesin korkmana gerek yok. Sen yine hiç yalnız değilsin minik bebeğim. Sen gittin ama ben seni bırakmadım, dibimden yine ayırmadım. Bak her zamanki gibi kuyruğumdasın. Sana demiştim seni bırakmam diye. Şimdi bana tekrar koşacağın yüzümü öpeceğin gözyaşlarımı yalayacağın ,uyurken başımda bekleyeceğin ve ben nereye sen oraya olacağın günleri bekliyorum artık umudum bu... Seni bekliyorum tontişim benim." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (17)
CEYLANX: Başlığa bakınca babasını mı kaybetti dedim,
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ADINIZI YAZIN: evin içinde köpek beslenmez yapısına aykırı köpekler bahçede durup gelen yabancıyı haber vermek dağdaki koyunu korumak ve avda vurulan hayvanı getirmek için vardır hayvanları çocuklar oynasın diye alıp üç ay sonra sokağa atmak hayvanseverlik değildir
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YALANDOLAN: Ya sırf okunsun diye, az sonralar gibi, canımı kaybettim ve kızının resmi. . . . yahu. . .
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KARSLI: Çok mühim bir haber yayınlayandan allah razı olsun
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OSMAN: millet kafayı yemiş
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