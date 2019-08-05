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Dilan Çıtak: "Türkiye'de herkes ünlü olup büyük konserler verebiliyor"

Ünlü sanatçı Dilan Çıtak, sahne aldığı beach kulüpte babası İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi.

05.08.2019 17:11 Dilan Çıtak:
Ünlü sanatçı Dilan Çıtak, sahne aldığı beach kulüpte babası İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi.

Ortakent'te bulunan Vento Beach'de sahne alan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in "Haydi söyle" şarkısını da seslendirdi. Yüzlerce kişi Dilan'ın söylediği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı.

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Bodrum'da 2'inci sahnemiz. Bu yıl fazla tercih etmedik Bodrum'da sahne almayı. Gece kulüplerinde ve beach kulüplerinde sahne almayı tercih etmedik. Yeni bir single hazırlıyoruz. O yüzden konserlere ağırlık vermek istedik. Çıktığım mekanın sahibini kıramadım çünkü kuzenim Mehmet Şevk'in yeri. Güzel bir enerji oldu" ifadelerini kullandı.

Çıtak, idolünün Beyonce olduğunu söyledi. Jennifer Lopez konserine gidecek misiniz sorusuna Dilan, "Ya kulisi ya da sahneyi basacağım. Sahneye atlasam ne olur ki. O sahnedeyken sahneye atlasam merhaba ben Dilan desem ne olur ki? Kulise gireceğim zaten ama sahneyi de basmayı düşünüyorum. Bayağıdır şov görmüyoruz, biraz şov izleyelim" şeklinde konuştu.

Senede 1 kere albüm çıkardığını ifade eden Çıtak, "Bizde çok insanlar ciddi yatırımlar yapıyorlar. O yatırımlar bazı insanlar hayallerinin üzerinde bir noktaya gelebiliyor. Tebrik etmek lazım bunlar bence başarı. Darısı bizim başımıza, yıllardır bu işe emek veriyorum. Bu beni motive ediyor. Herkes büyük konserler falan veriyor bu bende motivasyon eksikliğine neden oluyor. Ben o yüzden senede bir albüm çıkarıyorum. İnşallah daha fazla albüm çıkarırım" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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