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Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Dilan Deniz Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

14.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:09Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Son olarak dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Deniz Çiçek, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliği hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Çukur dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam bir davette görüntülendi.

Güzel oyuncu, stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

3 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından geceden fotoğraflar da yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüz binlerce beğeni almayı başardı.

Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.


Dilan Çiçek Deniz, Instagram, Çukur, Magazin

HABER YORUMLARI (7)
...... :Güzel bir bayan. On üzerinden yedi.
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HALKTAN ZAAAR:3 daha iyileri varken buna 7 çok
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AÇIKÇASI:kızım kızımız 65 lik dayısı burda
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MEÇHUL:Seni pis döverim hergele.
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AŞK ADAMI:Bu hatun gerçekten çok güzel. Su gibi..
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AŞK ADAMI:Sana noluyo kardeş
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MEÇHUL:Kapa çeneni dozirik.
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