10 Aralık 2018, 17:09
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Dilan Çiçek Deniz ve Aslı Bekiroğlu'nun Dans Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ve Jet Sosyete'de, "Melike" karakteriyle dikkat çeken Aslı Bekiroğlu, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne damga vurdu.

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Çiçek ve Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu 45. Altın Kelebek Ödül Gecesi paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.

ENERJİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayan ödülünü alan Bekiroğlu gecedeki enerjisiyle göz kamaştırdı. Güzel oyuncu arkadaşı Çiçek ile dans ederken bir videosunu "en yakın dostum" notuyla paylaştı. Ancak videoda Çiçek'in memnuniyetsiz halleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızlıca yayılan bu dans görüntülerini Dilan Deniz Çiçek de kendi hesabından paylaştı.

Jet Sosyete Dizisi,Çukur,Aslı Bekiroğlu,Deniz Çiçek
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:09



YORUMLAR (7)
HAKKI DAYI: Toplum içinde rezillik yapanların imanları gider,,onlar öldügünde ne namazları kılınır nede onlara dua okunur,,ben devamlı müftüyle sohbet ediyorum,maalesef durumlar çok vahim.
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MÜHENDİS: ikisinide sevmem
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KRAL: ohhh iç iç iç sonra ayyy nerede benim zarım :)
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TOSBA: Param olaydı da bende sallıyaydım.
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