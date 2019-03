Dilan, Hazar, Melisa Kadınlara Karşı Ön Yargılara "Biz Yokuz" Dedi

Kaynak: DHA

ELİDOR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne sayılı günler kala Dilan Çiçek Deniz Melisa Şenolsun ile kadınlar için anlamlı bir iş birliğine imza attı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların önünde ön yargıların bir engel oluşturmasına "Biz Yokuz" diyen başarılı oyuncular, kampanya filminde rol almanın yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne kadar kampanyaya dikkat çekmek amacıyla Instagram hesaplarını askıya alacak. Elidor , ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Melisa Şenolsun ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir iş birliğine imza attı. Projenin elçiliğini üstlenen üç başarılı isim, kampanyanın tanıtıldığı ve üçlünün rol aldığı kampanya filminin de ilk kez gösterildiği basın toplantısında bir araya geldi."Aklımız saçımızla ölçülüyorsa biz yokuz" mesajını öne çıkaran kampanyada, kadınların potansiyeline ilişkin olumsuz ön yargılara yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor. Elidor ve kampanyanın elçileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bu olumsuz ön yargıların kadınların hayallerini gerçekleştirmesinin ve fırsat eşitliğinin önünde engel olmasına "Biz yokuz" diyor.HEDEFİMİZ FARKINDALIĞA KATKIDA BULUNMAKDünya Kadınlar Günü dönemindeki tüm iletişim çalışmaları gibi kendilerinin de bu kampanya ile cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığa katkıda bulunma arzusunda olduklarını ifade eden Unilever Türkiye , Orta Asya ve İran Güzellik ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, "Bugün artık cinsiyet eşitliğinin konuşulmadığı ülke yok. Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi başlığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan önemli bir gündem maddesi. Bu konuda tüm toplumlar kendi ihtiyaçlarına göre mesafe kat etmeye çalışıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmak isteyen, kadınlarla erkeklerin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması için seslerini duyurmaya çalışan kadınlar var. IPSOS tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre ülkemizde kadınların yüzde 62'si erkeklerle tam anlamıyla eşit olmadıklarını ve hayallerine ulaşmak konusunda kendilerini özgür hissetmediklerini belirtiyor. Elidor olarak kadınların gerçek potansiyelini keşfetmeleri ve sosyal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlara sahip olmaları için duruşumuz net. Bu kampanyamız da aslında daha önce yaptığımız kampanyaların devamı niteliğinde. Kadınlar Günü yaklaşırken bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak, kadınların eşit fırsatlara sahip olmaları, gerçek potansiyellerini keşfetmeleri için; bütün bu kalıp yargılara rağmen istediklerini yapabilmeleri için onları cesaretlendirmek istedik ve böyle bir kampanya yaptık" dedi."BİZ YOKUZ" KAMPANYA FİLMİElidor televizyon ve internette yayınlanacak kampanya filminde, potansiyellerine yönelik ön yargılara rağmen hayatın farklı alanlarında kendilerini gösteren kadınların hikayelerine yer veriyor. Film spor, sanat, tıp dünyası, medya ve prodüksiyon sektörünün yanı sıra sosyal hayatta gördüğümüz kadın kesitlerinin yanı sıra Dilan Çiçek Deniz 'i süper kahramanların çoğunlukla erkek olduğu sinema dünyasında kadın bir süper kahraman olarak resmediyor. Hazar Ergüçlü filmde zorlu bir aksiyon sahnesini başarıyla canlandırırken Melisa Şenolsun ise trafikte her gün pek çok kadın sürücünün karşılaştığı ön yargıların işlendiği sahnelerde karşımıza çıkıyor.KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARProjenin tanıtımlarına yeni adımlarla devam edeceklerini ifade eden Alper Eroğlu, "Televizyonlarda ve internette reklam filmi oynayacak, açık havada reklamlarımız olacak. Biz Elidor olarak bazı satış kanallarında belirli süreler için raflardan ürünlerimizi alıp 'Biz Yokuz' diyeceğiz. Ünlü elçilerimiz de kampanyaya dikkat çekmek amacıyla Instagram hesaplarını 8 Mart'a kadar askıya alacaklar. Kampanya kapsamında hayata geçirdiğimiz bizyokuz.com sitesi de kampanyaya destek vermek isteyenleri bilgilendirecek. Bunlar farkındalık yaratma aşamasıydı, yakında bunun bir adım ötesine geçip kadınlar için değer yaratma odaklı iş birliği projelerimizi de paylaşacağız" ifadelerini kullandı."BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"Bu projede yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Dilan Çiçek Deniz, "Kadınlar da erkekler de eşitliksizlik yaşıyor, ön yargılara maruz kalıyor. O yüzden hep beraber bunun farkına varıp birbirimize destek olmamız gerekiyor" dedi.Instagram hesaplarını kampanyaya dikkat çekmek için 8 Mart'a kadar askıya alacaklarını ifade eden Deniz, "Burada bir amacımız olduğu için bu bizi motive ediyor" diye konuştu.Dilan Çiçek Deniz, "Annem küçüklüğümden beri kendi potansiyelimi keşfetmem konusunda bana çok yardımcı oldu. O yüzden kendime bir rol model veya idol yaratmak yerine kendimi keşfettim" ifadelerini kullandı."ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"Kadınlar ve erkekler için bir fırsat eşitliği yaratma gayretinde bulunduklarını ifade eden Hazar Ergüçlü "Kadınların neyi başarıp başaramayacaklarına, neye yetenekleri olup olmadığına, kendilerini nasıl ifade edeceklerine ancak kendileri karar verebilirler. Bir bireyin sadece kadın olduğu için bu konularda daha az söz hakkı olduğu düşünülmesine biz yokuz. Amacımız buna dikkat çekmek" dedi."HEPİMİZ AYNI ZORLUKLARI YAŞIYORUZ"Bu projede birlikte yer almanın çok keyifli olduğunu vurgulayan Melisa Şenolsun, "Beraber güçlü olduğumuzu ve birbirimizden destek alarak daha iyisini yapabileceğimizi göstermek için buradayız. Biz 'Bakın hepimiz aynı zorlukları yaşıyoruz, gelin birbirimize güç olalım, destek olalım çünkü birlikte daha güçlüyüz' demek istiyoruz. Bu arada sadece 2 ve 8 Mart arası için değil bu durum ortadan kalkana kadar biz yokuz diyoruz" ifadelerini kullandı. - Çeliktaş