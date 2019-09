Dilara cinayetinde avukattan tanıklara 'yanlış' beyan iddiası

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın(23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın(25) avukatı Nihan Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak sorgulanan tanıklar B.Y. ve M.C.O.'nun genç kadın ile sık sık görüştüklerini ancak kaybolduktan sonra hiç aramadıklarını belirterek, beyanlarının doğru olmadığını söyledi.Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı haldeki kadının üzerinin çıplak, el ve kolları ile ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örnekleri, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci kez evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, tutuklandı.Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.Tanık olarak dinlenen M.C.O., daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Yorulmaz ile arkadaş olduğunu anlattı. Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Dilara Kandak'ın evlerine gelip gittiğini, eşiyle de görüştüğünü belirtti. M.C.O., Dilara Kandak ile yaptığı telefon konuşmalarının ise arkadaş olarak gerçekleştiğini söyledi. Mahkeme Başkanı da, "Hal hareketlerin ve söylediklerin hayatın olağan akışına aykırı" dedi.TANIKLARI İTHAM ETTİSöz alan sanık eski kocanın avukatı Nihan Kanat, Dilara Kandak'ın ölümünden önceki süreçte en çok muhatap olduğu kişilerin B.Y. ve M.C.O. olduğuna dikkat çekerek, "Bu durumun aksine, onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Yorulmaz'dır. Yoğunlukla Dilara ile iletişim kuran M.C.O. ve B.Y., kaybolduğu tarihten sonra nedense Dilara'yı telefonla aramamışlardır. Her ikisi de karakol ifadesinde, maktulün cesedinin bulunmasından sonra, ne hikmetse en son Dilara kaybolduktan bir hafta önce görüştüklerini ifade ederek, olmayan beyanlarda bulunmuşlardır. Tanıklar doğru beyanlarda bulunmamaktadır" diye konuştu.Dosya kapsamında tıbbi, bilimsel ve sonucu etkileyecek delillerin toplandığını kaydeden avukat Kanat, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına ilişkin bilimsel mütalaayı sunmuştuk. Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcuttur. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz."Sanık Ahmet Yorulmaz da uzun zamandır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.Mahkeme heyeti, dosyada adı geçen V.B.'nin 'günsüz' olarak hazır bulunmasına, tanık M.C.O.'nun eşi H.O.'nun da tanık olarak dinlenmesine, sanık Ahmet Yorulmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.