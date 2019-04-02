Dilara Erişen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR BAYINDIR belediye başkan adayı olan Dilara Erişen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BAYINDIR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Dilara Erişen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR BAYINDIR adayı Dilara Erişen kimdir? Bağımsız İZMİR BAYINDIR adayı Dilara Erişen yüzde kaç oy aldı?

Dilara Erişen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR BAYINDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Dilara Erişen BAYINDIR ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. BAYINDIR ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Dilara Erişen adlı Bağımsız adayı toplamda 153 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BAYINDIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.