Dilara Koçak Dengeli Beslenmenin Sırlarını Anlattı

Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, bireysel beslenme danışmanlığı ve diyet tedavisi hizmetlerine ilave olarak Corporate Wellness uygulamasının da Türkiye'de öncüsü olan beslenme uzmanı, diyetisyen Dilara Koçak'ı ağırladı.

Katılımcılara sağlıklı beslenme ile ilgili ipuçları veren Koçak beslenme düzeninde yapılacak sürdürülebilir değişimlere dikkat çekti. Koçak; "Sürdürebilir olan diyet önemlidir. 10 gün sadece protein yiyebilirsiniz ama ömür boyu bunu yapamıyorsanız bu sürdürebilir değildir. Egeli bir kişiye 'sen hiç incir yemeyeceksin' derseniz olmaz ya da Bursa'da yaşayan birine İskender Kebabını yasaklayamazsınız. Önemli olan bunu yedikten sonra nasıl dengelemek gerektiğini öğretmektir. Eğer kişi öğlen bol salçalı, tereyağlı bir İskender yiyecekse sabah bol yeşillik ve yağsız lor peyniri, akşama da sadece sebze yemeği yemelidir" dedi.

Hangi ekmeği yediğiniz önemli…

Beslenme düzeninde dengenin önemine dikkat çeken Koçak; "Ekmek yiyebilirsiniz ama hangi ekmeği yediğiniz önemli. Tam buğday ya da tam çavdar gibi ekmek çeşitlerini tercih etmeliyiz. Hiçbir besin tek başına suçlu değildir. Ama hiçbir besin de tek başına mucize yaratmaz. Kararında tüketmek gerekir" dedi.

Kişilere sağlıklı beslenme önerisinde bulunurken ekonomik koşulları da göz ardı etmemek gerektiğine değine Koçak, "Bir tarafta sağlığımız bir tarafta da ekonomik şartlarımız var. Evine 2 TL giren aile de var 12 TL giren de. Evinde iki kişi yaşayan aile de var evinde sekiz kişi yaşayan da. Dolayısıyla bu ailelere 'ekmek yeme ceviz ye, ekmek yedirme çocuğuna bu zehirdir' diyemezsiniz ama doğru ekmeği yemesini söyleyebilirsiniz. Ekmeği dengele diyebilirsiniz" dedi.

Günümüzde israfın gittikçe artan boyutlarına dikkat çeken Koçak, her gün 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini vurguladı. Koçak: "Çok sevdiğim bir söz vardır; 'israf eden iflas eder'. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre her beş saniyede 300 ton gıda çöpe gidiyor. Dünyada 820 milyon aç var. Mutfakta hiçbir şeyi atmamak her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Kendimizi iyi beslemek yetmez. Bireyleri iyi beslediğimiz kadar dünyamızı da iyi beslemek gerek. Yoksa çok yakında nefes alamayacağız".

Hazır diyet listeleri size ne kadar uygun?

Zayıflama konusunda kısa zamanda mucizevi çözümler sunduklarını iddia eden ürün ve diyet listelerine de değinen Koçak, kişilere böyle bir liste ile karşılaştıklarında kendilerine üç soru sormalarını öneriyor. Koçak; "Bir diyet listesi ile karşılaştığınızda üç soru sormalısınız: 'Bu liste benim için mi yazıldı? Bana ne vaat ediyor? Üçüncü sorusu ise listede yazanlar her zaman alışveriş yaptığım markette var mı?' olmalı. Bir haftada beş kilo, sihirli iksir, mucizevi plan… Bunlara inanmamak gerekiyor. Kilo kaybederken sağlığınızı da kaybedebilirsiniz. Ne yazık ki yanlış yapılan diyetler vücudumuza önemli zararlar veriyor. Kilo vermek için hareket etmek gerekiyor. Koşulları mazeret olarak görmeyin mutlaka hareket edin. Günde 10 bin adım hedefimiz var. Eğer kişinin adım sayısı 7 bin civarındaysa o hareketli biridir ama bu sayı 5 bin civarında ise o kişi hareketsiz bir insandır" dedi.