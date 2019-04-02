Dilara Tambova Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Dilara Tambova oldu. DSP adayı Dilara Tambova, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Dilara Tambova ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Dilara Tambova oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dilara Tambova Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Dilara Tambova, Eskişehir yarışında % 0,79 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Dilara Tambova toplamda 4.296 adet oy sayısına ulaştı.

Dilara Tambova Kimdir?

DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eskişehir'de doğdu ve büyüdü. Anadolu Universitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimi aldı. Dumlupınar Universitesi Yerel Yönetimler ve AU Sosyoloji Bölümüne devam etmekte. Madencilik ve Taşımacılık Sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde işletmecilik yapmakta. DSP ilçe yöneticiliği, Odunpazarı İlçe Başkanlığı, Eskişehir İl Başkanlığı yaptı. 2011 yılından bu yana parti meclis üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olarak DSP'yi temsil etti.

DSP Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.