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Dilara Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan'ın Kızı Dilara Türkkan kimdir?

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, evinde verdiği yılbaşı partisi ile gündem oldu. Yaşanan gelişme sonrası Dilara Türkkan kimdir, sorusu akıllara gelirken vatandaşlar Dilara Türkkan kimdir şeklinde aramalar yaptı. Peki Dilara Türkkan kimdir?

20.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:21 Dilara Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan'ın Kızı Dilara Türkkan kimdir?

Şatafatlı yılbaşı partisi veren Dilara Türkkan'ın kim olduğu merak ediliyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı olan Dilara Türkkan hakkında yapılan aramalarda, Dilara Türkkan kimdir, Dara Türkkan biyografi ev Dilara Türkkan mesleği endir gibi aramalar yapılıyor. İşte Dilara Türkkan hakkında merak edilenler…

DİLARA TÜRKKAN KİMDİR?

Dilara Türkkan İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızıdır.

Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Oğulcan Engin gibi ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinen Dilara Türkkan bir markanın sahibi ve kurucusudur.


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