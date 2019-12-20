Dilara Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan'ın Kızı Dilara Türkkan kimdir?

Şatafatlı yılbaşı partisi veren Dilara Türkkan'ın kim olduğu merak ediliyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı olan Dilara Türkkan hakkında yapılan aramalarda, Dilara Türkkan kimdir, Dara Türkkan biyografi ev Dilara Türkkan mesleği endir gibi aramalar yapılıyor. İşte Dilara Türkkan hakkında merak edilenler…

DİLARA TÜRKKAN KİMDİR?

Dilara Türkkan İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızıdır.

Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Oğulcan Engin gibi ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinen Dilara Türkkan bir markanın sahibi ve kurucusudur.