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Dilaver Mutlu: "Kaybettiğimiz 3 puanı Adana Demirspor maçında telafi etmek istiyoruz"

Menemenspor Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, "Önümüzde salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı var. Bu maça konsantre olup kaybettiğimizi orada telafi etmek istiyoruz" dedi.

21.02.2020 22:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:49Dilaver Mutlu:
Menemenspor Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, "Önümüzde salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı var. Bu maça konsantre olup kaybettiğimizi orada telafi etmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 23. hafta müsabakasında başkentte Osmanlıspor deplasmanına konuk olan Menemenspor, maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, "Bugün çok iyi oynamadık. İlk yarıda maç dengeli bir şekilde geçti. İki tarafta pozisyon bulamadı. Mücadele gücü üst düzeyde olmadı. İkinci yarı bir anlık konsantre eksikliği oldu ve kendi attığımız taçtan gol yedik. Sonra bu golü çıkarmak için pozisyon bulduk ama golü atamadık. Son saniyede kalecimiz de çıktı, 1-1 yapmak istedik. Olmadı. Osmanlıspor'u tebrik ediyoruz. Önümüzde Salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı var. Bu maça konsantre olup kaybettiğimizi orada telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Adana Demirspor, Dilaver Mutlu, Spor

Kaynak: İHA

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