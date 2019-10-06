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Dilaver Mutlu: "Önemli bir galibiyet elde ettik"

Menemenspor'un Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Bugün gerçekten çok zor bir maç oynadık.

06.10.2019 22:00Dilaver Mutlu:
Menemenspor'un Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Bugün gerçekten çok zor bir maç oynadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık. 1-0 da olsa çok önemli galibiyet elde ettik" dedi.

Mutlu, ligin 7. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok zor bir maç oynadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Herkes iyi hazırlanıyor biz de hazırlığı yaptık. Önemli olan sahada uygulamasıydı. Çocuklarımız yüreklerini sahaya koydular. Alanları kapattık ve güzel oynadık. Net pozisyon da verdik ama net pozisyonlar da kaçırdık. Böyle durumlarda önemli olan sonuç ve sonucu aldık. 1-0 da olsa çok önemli galibiyet elde ettik. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık, bunu telafi ettik. Gelecek hafta içerideki maçı kazanırsak bu galibiyetin değeri olacak bizim için. Bundan sonrası için Adana Demirspor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Bugün iyi bir netice aldık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana Demirspor, Dilaver Mutlu, Spor

Kaynak: İHA

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