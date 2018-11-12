"Dileğim Gereksiz Varlıklardan Kurtulmak" Diyen Şevval Sam'a, Talat Bulut'tan Cevap Gecikmedi

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı dizinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan 21 yaşındaki Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilmişti. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye almıştı. Talat Bulut yapılan soruşturma neticesinde beraat ederken, taciz iddiaları nedeniyle kendisini eleştiren rol arkadaşı Şevval Sam'ı mahkemeye vermişti.

''GEREKSİZ VARLIKLARDAN KURTULMAK DİLEĞİYLE''

Gerginlik Şevval Sam'ın doğum günü kutlamasında tekrar gün yüzüne çıktı. Şevval Sam için ekip arkadaşları bir sürpriz hazırlamıştı.Neşeli olan Şevval Sam, doğum günü dileğiyle ise herkesi şaşırttı. Sam, doğum günü pastasını mahkemelik olduğu Talat Bulut'a gönderme yaptığı bir dilekle üfledi. ''Gereksiz varlıklardan kurtulmak ve reytingimizin tavan yapması'' dileğinde bulunan Şevval Sam'ın bu sözleri Talat Bulut'a gönderme olarak yorumlandı.

"ZEKAN YOKSA ZATEN GEREKSİZ VARLIKSINDIR"

Şevval Sam'ın bu göndermesine Talat Bulut'tan cevap geldi. Instagram hesabından bir video paylaşan Talat Bulut şunları söyledi: ''Arşiv yapmak ne kadar güzel bir şey. Saatli Maarif Takvimi'nin 11 Kasım 1973 yılına ait bir yaprağı var elimde. Günün sözü şöyle: Yokluk içinde geldiği yeri marifet zannedip sevinme gereksiz yere de gerinme sonra seni bir şey zannederler. Gerekli ve gereksiz varlıklar üzerine birkaç şey söylenmiş başkalarına iftira atmaya geldim bu benim özüm diyorsan gereksiz varlıksındır. Yine başkalarının üzerinden prim yaparak kendine becerikliyim diyorsan, sen zaten busundur değişmezsin, gereksiz varlıksındır. Oyunculuk kendini yeni yeteneklere zorlamaktır bunun için de zeka gerekiyor. Zekan yoksa zaten gereksiz varlıksındır. Ben de bu dünyaya insan olmaya geldim diyorsan çok gerekli varlıksındır. Böyle düşünenler için haftanın iyi geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler.''