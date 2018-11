Dilek Akdemir, Çatalca'da AK Parti'den Aday Adayı

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:54



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:54

İSTANBUL Çatalca 'da daha önce Ak Parti teşkilatlarında görev yapan Dilek Akdemir, yerel seçimlerde Ak Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu. Dilek Akdemir, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet 'in de dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' diye düşünüyoruz. İstanbul 'un efendileri Çatalcalılardır. Biz bu hizmete talibiz" dedi.Yerel seçimler öncesinde, Ak Parti teşkilatlarında uzun süre görev yapan ve mesleği sigortacılık olan Dilek Aydemir, Çatalca ilçesi için aday adaylık başvurusu yaptı. Başvuru için ilçe binasına giden Akdemir'i Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Üner karşıladı.Aday adaylık başvurusunu yaptıktan sonra Çatalca Meydanı'ndan açıklama yapan Akdemir, Ak Parti teşkilatlarında önemli görevler üstlendiğini söyledi ve Çatalca'nın kendisinin evi olduğunu, ilk teşkilat faaliyetlerinde de burada bulunduğunu ifade etti."SÜREÇ İÇERİSİNDE 17 TANE ADAY ADAYIMIZ MEVCUT"Dilek Akdemir, "15 Temmuz ve darbe girişimi sonrasındaki süreçte ben bir teşkilat mensubu olarak nöbetlerin yarısını Beylikdüzü , yarısını da Çatalca'da geçirdim. Çatalca teşkilatımdan ve Çatalca teşkilatındaki kardeşlerime olan inancımdan vazgeçmedim. 17 senelik geçmişimde ilk kez belediye başkanlığı aday adaylığında bulunuyorum. Vicdanen ilk yaptığım bu başvuruyu Çatalca teşkilatında yapmamın doğru olacağı kararına verdim. Ak Parti'nin bir neferi olmaktan ve bu teşkilata emek vermekten gurur duydum. Süreç içerisinde 17 tane aday adayımız mevcut. Teşkilat çerisinde bir yarış olmaz. Bayrağı hangi arkadaşımız taşırsa, teşkilatımız onun yanında durur" diye konuştu."2002 RUHUYLA KURUCU KADROLAR HALA PARTİNİN SAHİBİ""Malum ülkenin yaşadığı sıkıntılı bir süreç söz konusu. Sayın genel başkanımıza ve parti üzerinden genel bir psikolojik saldırı söz konusu" diyerek sözlerine devam eden Akdemir, "Başvurumu şu psikolojik manevi desteğe katkı sağlamak amacıyla yaptım. 2002 ruhuyla kurucu kadrolar hala partinin sahibi. Yeni iştirak eden kardeşlerimizle birlikte Ak Parti'de bir kan kaybı yok. 17 sene önce burada bu göreve talip olanlar hala buradalar. 2019 yerel seçimlerinin Ak Parti'nin ivmesini tekrar yükselteceğini düşünüyorum. 25 milyonu ardı sıra götüren bir Reis'in ardındaki neferleriz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in de dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' diye düşünüyoruz. İstanbul'un efendileri Çatalcalılar. Biz bu hizmete talibiz" dedi."KADINLARIN KATILIMI ÇATALCA'YA RENK KATAR"69 senedir Çatalca'da yaşadığını dile getiren ilçe sakinlerinden Davut Özdemir ise kadın aday adaylarının belediye başkanı olmasından duyacakları memnuniyeti dile getirerek, "1949 doğumluyum. Çatalca'da doğdum. 69 senedir buradayım. Kadınların katılımı Çatalca'ya renk katar. Daha önce de kadın adaylar vardı. Başarılılar bana göre" diye konuştu.Ayşe Can Aslan ise kadının elinin olduğu her yerin çok daha güzel olduğunu dile getirerek, "Yuvayı dişi kuş yapar diye bir söz var. Sesini duyuramayan okumuş gerekse okumamış belirli kesimlere ulaşamayan insanların sesini duyurmamız lazım. Bu şekilde kadın başkanlarımızın aday adayı olmasının arkasındayız. 'Mutlu bir Türkiye mutlu bir kadınla olur' düşüncesindeyim. Özellikle kadınlarımızın her yerde olması yardım ve dayanışmalar genç kızlarımızın yükselen Türkiye ve iş kadınlarının her yerde olmasından gurur duyuyoruz ve yanlarındayız. Kadın kadına destek olmalı. Komplekslerden sıyrılıp, 'bir elin nesi var iki elin sesi var' bilinciyle yürümemiz lazım" şeklinde konuştu. - İstanbul