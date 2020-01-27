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Dilek Apartmanı'nda 5 kişiye Altar sayesinde ulaşıldı

Arama kurtarma köpeği Altar, Dilek Apartmanı'nda 5 kişinin bulunmasını sağladı.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:24Dilek Apartmanı'nda 5 kişiye Altar sayesinde ulaşıldı
Arama kurtarma köpeği Altar, Dilek Apartmanı'nda 5 kişinin bulunmasını sağladı.

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'nın enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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