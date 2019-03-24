Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü

Antalya'da dilek feneri uçurmak isteyen Begüm Ataç,8 metrelik uçurumdan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirdi Ataç, düştüğü yerden arkadaşlarına seslenerek durumunun iyi olduğunu söyledi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DİLEK FENERİ UÇURMAK İÇİN ÇIKTI

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Park içerisinde bir restoranda vakit geçiren Ataç, arkadaşlarıyla dilek feneri uçurmak için dışarı çıktı.

8 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Feneri uçurmak istediği sırada, dengesini kaybeden Ataç, kayalık alandaki yaklaşık 8 metrelik uçurumdan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir kişi ise kayalık alandan aşağıya doğru indi. Ataç, düştüğü yerden arkadaşlarına seslenerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

HALAT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip istasyonu kurdu ve Ataç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, Ataç'ın düştüğü yerden yaralı kadının yanına indi. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan Ataç, bulunduğu yerden çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İlk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA