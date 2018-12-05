Dilek Hanif'ten Fashionist Gala Gecesine Özel Görkemli Defile

72 ülkeden 700 buyer ve sektör profesyonellerinin katılımının beklendiği fuar İstanbul'u moda dünyasının başkenti haline getirmeyi hedefliyor.

El işçiliği ve özel kumaşlarla üretilen 40 parçadan oluşan Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonu benzersiz bir botanik bahçesinden ilham alıyor. Fütüristik dokunuşlarla minimalizme vurgu yapan koleksiyon, Uğurhan Akdeniz'in koreografisi eşliğinde 40 mankenle, 700 buyer ve Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğundaki 72 ülkeden sektör profesyonellerine tanıtıldı. 4-6 Aralık günlerinde gerçekleşecek fuarı 15 bin sektör alıcısının takip etmesi bekleniyor. İstanbul'u moda dünyasının başkenti haline getirmek amacıyla yola çıkılan fuarda 500 milyon dolarlık iş hacmi bekleniyor.

Dilek Hanif, CNR Holding ve OTİAD iş birliğinde, CNR Expo'da düzenlenen Fashionist'in gala gecesine özel bir defile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: " Türkiye'nin tekstil konusunda çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Dilek Hanif markasıyla uzun yıllardır dünyanın önemli merkezlerine lüks ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuğa couture ile başladık. Sonrasında yaklaşık 10 senede Dilek Hanif Hazır Giyim markasını bu noktaya getirdik. İhracatçı ve tekstilci bir ülke olarak bu moda fuarının dünyadaki önemli fuarlardan biri haline gelmesi için ve dünyanın önemli buyer'larını Türk markaları ile buluşturması sebebiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum. İstanbul Ticaret Odası, İHKİB, OTİAD gibi ülkemizin önde gelen kurumları ile böylesi bir organizasyonda ülkemiz adına yer almak mutluluk veriyor. İhracata yönelik hazırladığım Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu el işçiliği ve özel kumaşlarla üretildi. Fütüristik detaylar kullanarak minimalizme vurgu yaptım. Koleksiyonumda benzersiz bir botanik bahçesini yansıtmak istedim."