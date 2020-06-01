DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.

01.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:01
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Akçabelen'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü. İkindi vakti burada kılınacak olan cenaze namazının ardından Akçabelen'in cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek. DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçabelen, Güncel, Haber

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