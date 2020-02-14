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Dilek İmamoğlu, eşinin Sevgililer Günü'nü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile eşinin Sevgililer Günü'nü kutladı.

14.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 14 Şubat'a özel bir paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda İmamoğlu çiftinin fotoğraflarından oluşan bir slayt yer aldı.

İmamoğlu, "Bugün ve her gün dünyayı sarıp sarmalayan en yüce duygu sevgi olsun. Kalbinde sevgi taşıyan herkesin günü kutlu olsun. #SeninleGüzel" notunu düştü.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

18 Kasım 1974 tarihinde Trabzonlu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İmamoğlu, Cam Tavan Sendromu alanında tez çalışması yapmıştır, "Y Kuşağı'nın liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasına ise devam etmektedir.

25 YILLIK EVLİLİK

18 Kasım 1995'te Ekrem İmamoğlu ile evlenen Dilek İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.

Dilek İmamoğlu, eşinin Sevgililer Günü'nü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı

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