Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Sultanahmet Meydanı ayağına, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte interaktif olarak katıldı.

ELEŞTİREN KADAR SAHİP ÇIKAN DA VAR

Burada vatandaşlara coşkulu bir konuşma yapan İmamoğlu'nun sözlerinden çok, eşi Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti konuşuldu. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Dilek İmamoğlu'nu kıyafetinden dolayı "İşte gerçek cumhuriyet kadını" sözleriyle takdir edenler kadar eleştirenler de vardı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;