Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medyada Binali Yıldırım'ın eşi ile fotoğraflarının yan yana konularak karşılaştırılmasına sert tepki gösterdi. Yıldırım'ın fotoğrafına baktığında annesini ve ablasını gördüğünü ifade eden İmamoğlu, "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. " dedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile kendi fotoğrafının yan yana konması ve çirkin bir üslupla "mizah" malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu, bu şekildeki paylaşımların 'iyi niyetli olduğunu düşünmediğini" ifade etti.

"KENDİ ABLAMI GÖRÜYORUM"

Dilek İmamoğlu sözlerine devam ederek, "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım'ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum." dedi.