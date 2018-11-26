Dilek Mahallesi Sakinlerinin Altyapı İhtiyaçları Karşılanıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Manisa'nın altyapı gereksinimlerini ortadan kaldırmak için farklı noktalardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde imara yeni açılan Güçlüer Sokak'ta kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan çalışma sayesinde bölgede ikamet edecek olan vatandaşlar, sağlıklı ve kullanışlı altyapı sistemine sahip oldular.

"ALTYAPIMIZ YOKTU"

Dilek Mahalle Muhtarı Durmuş Karakışla, "Mahallemize yeni evler yapıldıkça mevcut altyapı yetersiz hale geliyordu. Bu sokağımız da yeni yerleşimlerin olduğu bir sokak olduğundan, altyapımız yoktu. MASKİ ekipleri hemen çalışma başlatarak ihtiyacımızı giderdiler. Hizmetlerinden dolayı başta Cengiz Başkanımız olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.