Dilek'te Dere Taşkınları Temizlikle Önleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasına başladı. Vatandaşlardan iletilen talep üzerine harekete geçen ekipler,derenin yabancı maddelerden temizlenmesini sağlayarak olası taşkınlar için önlem alıyorlar.

"MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz"

Dilek Mahalle Muhtarı Durmuş Karakışla, "Dilek Mahalle sakinleri olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz. MASKİ ekipleri deremizin temizliğini şuan güzel bir şekilde yapıyorlar. Mahallemize yapılan hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm yetkili amirlere de iş takiplerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.