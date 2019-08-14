Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, bayram boyunca ziyaretçi akınına uğradı.



Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan, faunası, florası, havası ve koylarıyla doğa harikası olan milli parkı bayram boyunca 105 bin kişi ziyaret ederken, 23 bin 523 araç da milli parka giriş yaptı.



Milli parka girebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'ya gelen tatilciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 2 kilometreyi bulan araç kuyruklarının ardından milli parkın tamamen dolmasıyla öğleden sonraları araç girişine izin verilmedi. Geçen yıla oranla ziyaretçi oranında yüzde 20 artış yaşanan milli parkı, bayram boyunca 105 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Milli parka bayram boyunca ise 23 bin 523 araç giriş yaptı. Milli parka giren ziyaretçiler hem doğal ortamın hem de Aydınlık, Karasu, Kavaklı ve İçmeler koylarında deniz, kum ve güneşin keyfini yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İHA