Haberler » Güncel » Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor - Haber

Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor

Avlanmanın yasak olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.

28.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:47Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor
Avlanmanın yasak olduğu 'ın ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada av koruma faaliyetlerinin devam ettiği açıklanırken, "Milli Park Koruma Ekiplerimiz Gündüz ve Gece 2 ekiple koruma faaliyetlerini günlük olarak yerine getirmektedirler. Milli Park sınırlarında her türlü av faaliyeti yasaktır. Avcılarımızın bu hususa dikkat etmelerini rica ediyoruz" denildi. - AYDIN

Milli Park Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı
16:42 İtalyan halk şarkıları, Napoliten Konseri'nde seslendirilecek
16:42 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
16:37 Kargı genç Şevval'e sahip çıktı
16:37 Turan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü mesajı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:43:16