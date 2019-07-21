Haberler» Güncel» Haber

'Dilenci kedi mi olur?' demeyin

Bursa'da vatandaşlar, hamile sokak kedisine mama alabilmek için pankart hazırladı.

21.07.2019 09:45
Bursa'da vatandaşlar, hamile sokak kedisine mama alabilmek için pankart hazırladı. Pankartın başında oturan kedi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, sokak kedisine sahip çıkarak Tekir adını taktı. Vatandaşlar, gebe olan Tekir'e mama alabilmek için farklı bir yola başvurdu. Kediyi sokakta oturmaya alıştıran mahalle sakinleri, önüne de "Sağır ve dilsizim. Yavrularım olacak, çalışamıyorum" yazılı pankart koydular. Kedi ise saatlerce gelen geçenden rahatsız olmadan bu pankartın başında oturuyor. Kediyi ve pankartı gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izlerken, bazıları da para yardımında bulunuyor.
(Burak Türker/İHA) 'Dilenci kedi mi olur?' demeyin
Kaynak: İHA
Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:12   Başkan Tekin Rektör Taş'ı ziyaret etti
11:12   Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında oluşturulan çocuk bahçesine ekim, dikim yapıldı
11:12   Esmahanım köyünde kaybolanları arama çalışmaları tekrar başladı
11:12   YEDİEMİN OTOPARKI DOLUP TAŞTI, ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI
11:11   Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya'ya vardı
11:10   Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti
11:10   Film gibi hırsızlık kamerada