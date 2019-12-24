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Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı?

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önünde dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, bir saatte 82 lira topladı. Bu sırada ise vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşadı. Bir kağıt toplayıcısı ise, "Beraber olsak ne dersin?" dedi.

24.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:05

Son dönemlerde sık sık haberlere konu olan dilencilerle ilgili bir haber dosyası hazırlayan CNN Türk'te muhabir Sema Akbulut, ilginç bir yola başvurdu. Dilenci kılığına girerek vatandaşlardan para istedi. Kağıt toplayıcısı Akbulut'a ahlaksız bir teklifte bulundu.

"PARAYA PARA ETMEZSİN"

Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı. Yaklaşık bir saat cami önünde kalan Akbulut, bu zaman diliminde 82 lira toplamayı başardı. Vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşayan muhabire, kağıt toplayıcısı, "Beraber olsak ne dersin?" dedi. Ayrıca başka bir kadın da, "Paraya para etmezsin" dedi.

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı?

İstanbul, Yaşam, Güncel


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