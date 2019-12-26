Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı

Son dönemlerde sık sık haberlere konu olan dilencilerle ilgili bir haber dosyası hazırlayan CNN Türk'te muhabir Sema Akbulut, ilginç bir yola başvurdu. Dilenci kılığına girerek vatandaşlardan para istedi. Bir kağıt toplayıcısının ise Akbulut'a ahlaksız teklifte bulunması haber dosyasına damga vurmuştu. Daha sonra Akbulut, uğradığı tacizi canlı yayında anlattı.

"KUCAĞIMDAKİ BEBEĞE ALDIRIŞ EDİLMEDİ"

"Bir kadın olarak yaşadıklarım çok zordu" diyen Akbulut, "Kucağımda bir bebek vardı ancak o bebeğe aldırış edilmeden yapılan davranışlar söz konusu oldu. Onun zorluğunu yaşıyorsunuz her şeyden önce. Ancak kadın olduğunuz için hemcinsleriniz sizi daha yakın hissediyor. Mesela Fatih'te kadınların daha çok para verdiğine şahit oldum. Mecidiyeköy ve Bağdat Caddesi'nde mesela erkekler para verdiğinde beni kızları yerine koyduklarını söylediler" diyerek dilencilik dosyasıyla ilgili analizlerini paylaştı.

"BAŞTAN AŞAĞI SÜZÜLDÜM"

Yaşadığı tacizi de anlatan Akbulut, "Beşiktaş'ta yaşadığımız olay. Kağıt toplayan beyefendi geliyor. İlk sorduğu şey 'Evli misin bekar mısın?' Baştan aşağı ben süzüldüm. 'Bekarım' dediğimde bakışları saç telimden ayak tırnağıma kadar gitti geldi. Sonrasında 'Benimle beraber olur musun?' dedi ancak ben o an o kadar afalladım ki 'Ben evlilik düşünmüyorum' yanıtını verdim. Oysa ki bana zaten evliliği sormamıştı" dedi.