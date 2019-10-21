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Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

21.10.2019 11:27Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve dilenci kılığında giren 3 kadın 700 lira parayı çalarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin S.A., K.B., ve İ.A., olduğunu belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden 700 lira para ve kapı dili düşürme yönteminde kullandıkları aparat çıktı. Ayrıca GBT sorgularında S.A.'nın 16, K.B. 10 ve İ.A.'nın 10 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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